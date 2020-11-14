آسر ياسين يتحرّر من العزل المنزلي

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلن الفنان آسر ياسين على حسابه الخاص بـ”تويتر” عن انتهاء فترة العزل الصحي، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب قائلاً: “امبارح كان آخر يوم في العزل الصحي الحمد لله”.

وكان النجم المصري أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة mbc مصر، أنه أصيب بنزلة برد شديدة، وكانت الأعراض جميعها تشير إلى كونها نزلة برد وليس كورونا، لكن في الساعات الأخيرة بدأت أعراض أخرى في الظهور، فطلب منه الطبيب المعالج له التعامل باعتبارها كورونا، على أن يتم إجراء مسحة عندما تخف الأعراض المصاحبة، قائلا: “الدكتور قالي كدة اضمن نتعامل إنها كورونا ومش لازم ننتظر المسحة ونخلي المسحة لما الأعراض تختفي عشان نطمن خالص.. عشان كده عملت تجربة البصلة”.

يذكر أنه عُرضت مؤخراً حلقة “أنت فين” التي شارك فيها آسر ياسين وأروى جودة ضمن أحداث مسلسل “نمرة 2”.

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تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادماً وطالباً الصفح آملاً في فرصة ثانية.

يذكر ان مسلسل “نمرة 2″، تحمل كل حلقة من حلقاته توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبة من الممثلين، بالإضافة إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

المسلسل فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرون.