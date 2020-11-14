محمد صلاح يتلقى الدّعم من نجوم الفن بعد إصابته بكورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: جدل كبير أثير أمس (الجمعة)، بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثلاثة أيام من حفل زفاف شقيقه.

وقام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة بدعم الفرعون المصري على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواص الاجتماعي، حيث نشر الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين صورة صلاح والإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه على “فيسبوك” وعلّق كاتباً: “خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لنجمنا المصري محمد صلاح الذي أعلن الاتحاد المصري إيجابية المسحة الخاصة بفيروس كورونا.. وخالص أمنياتي أيضاً بالشفاء العاجل للإعلامي الرياضي إبراهيم فايق إثر إصابته بجلطه رئوية.. ألف سلامة”.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه على “تويتر”: “ألف سلامة لمحمد صلاح ولإبراهيم فايق. إن شاء الله خير.. صلاح لا يعاني من أعراض. فإن كانت النتيجة إيجابية تمر بلا معاناة إن شاء الله”.

كما نشر الشاعر أمير طعيمة صورة جمعته بمحمد صلاح عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق كاتباً: “ألف سلامة عليك يا أبو مكة”.

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ونشر الفنان علي ربيع، صورة لصلاح عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص على “إنستغرام”، وعلّق: “ألف سلامة وإن شاء الله نهاية كورونا على إيدك”.

وكان من ضمن الداعمين أيضاً الفنان مصطفى درويش، الذي نشر عبر حسابه الخاص بـ”فيسبوك” صورة لـ”صلاح” معلقًا: “ألف ألف سلامة عليك يا صلاح يا حبيبي، بإذن الله هتقوم بالسلامة والعالم كله بيدعيلك”.

كما دعم المطرب محمد شاهين اللاعب عبر “فيسبوك” قائلاً: “ادعوا لمحمد صلاح بالشفاء العاجل ربنا يعافيه ويبعد عنه العين الوحشة”.

ومن جانبها حرصت المطربة مروة ناجي على تمني شفاء “صلاح” عبر حسابها الخاص على “إنستغجرام”، معلقة: “نتمنى الشفاء العاجل للأسطورة والعودة سريعًا بعد الإصابة بفيروس كورونا”.