الموت يفجع النجم التركي بوراك دينيز

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الصحف التركية التي تعنى بشؤون الفنانين عن وفاة والد النجم التركي بوراك دينيز بشكل مفاجئ الجمعة، جراء إصابته بسكتة قلبية.

وأكدت مصادر مقربة من النجم الوسيم انه يعيش في حالة صدمة وحزن بسبب رحيل والده المفاجئ، لافتين الى انه يمر بوضع نفسي سيء يؤثر عليه بشدة ويمنعه من التواصل مع الناس.

ويأتي هذا الخبر الحزين بعد التقارير الاعلامية التي كشفت ان الممثل التركي (29 عاماً) يعيش حالة حب جديدة مع عارضة الأزياء الشهيرة ديدام سويدان (36 عاماً )، رغم فارق السن بينهما، لافتين إلى أن هذا الامر لا يؤثر على العلاقة العاطفية الجديدة بين الثنائي الجديد.