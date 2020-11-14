أحمد فلوكس يروي أسراره وتفاصيل عودته لزوجته الأولى.. إليكم ما كشفه

متابعة بتجــــــــــــرد: أكد النجم أحمد فلوكس أنه تعرض للسحر في فترة من حياته، وأثر عليه بشكل كبير جدًا، ولاحظ المقربون منه هذا التغيّر على جسده وملامحه.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” الذي يقدمه على قناة “الحياة”، أنه مواظب على الصلاة وقراءة القرآن بشكل دائم: “لو لم أصلِ في يوم أو أقرأ القرآن لا أستطيع القيام من السرير”.

وتحدث أيضاً عن انفصاله عن زوجته الأولى رابية، وقال إنه “يرجع إلى قلة الخبرة، ومنذ وفاة والدتي فلا توجد خبرة لديه في الحياة الزوجية وأيضا بسبب صغر سني وأسباب أخرى”.

وعن رجوعه لزوجته بعد 12 عاما، كشف: “كنت متعلق بأمي جدا، ولم أجد أحد حبني بجد إلا زوجتي الأولى، وفي الحقيقة لم تحدث مشاكل أو خلافات بيني وبينها”، مضيفا: “زوجتي الأولى وافقت على زواجي مرتين ومنهم مرة لبستني البدلة وبعد انفصالي عن الفنانة هنا شيحة مريت بتجربة صعبة جدا بعلاقة عابرة في حياتي وعرفت قيمة الناس ومن يحبني ومن يكرهني ومن يستحق ان يكون معي”.

وقال: “من كثر حبها نفسي يبقى آخر ايامنا مع بعض، لو نزلت تنزل معايا ولو نزلت انزل معاها”.

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وأضاف أنه في مرحلة في حياته اختار قرار اعتزال الفن بشكل نهائي، بسبب تعرضه لضغط نفسي ومشاكل مختلفة وتحديات في حياته المهنية والشخصية، لافتاً إلى أنه شخص قوي ويستطيع مواجهة التحديات، ولكنه مر بوقت صعب وعصيب وفكر في الهجرة إلى كندا والعمل هناك كسائق تاكسي لو لزم الأمر.

وكشف فلوكس سبب رفضه المشاركة في فيلم عالمي، قائلاً: “تلقيت عرضًا للمشاركة في فيلم بطولة جاكي شان وجون سينا، وذلك في نفس التوقيت الذي اتفقت فيه مع المنتج هشام عبدالخالق للمشاركة في فيلم الممر، كما كنت قد اتفقت مع شريف عرفة”.

وتابع: “كان فريق عمل الفيلم العالمي قد حدد وقت التصوير، كذلك المخرج شريف عرفة، وكان الفرق بينهما ثلاثة أيام فقررت وقتها اختيار الممر”، مؤكداً أن الفيلم يعد إضافة كبيرة لمسيرته المهنية، لأن له بعداً وطنياً كبيراً ويمثل بطولات الجيش المصري العظيم فوافق بدون تردد واختار المشاركة فيه.