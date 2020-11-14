حبس ممثل كوميدي بعد اتهامه بالسخرية من مقدمي إذاعة “القرآن الكريم”

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد حملة الاتهام التي وجهت له إثر فقرة قدمها يسخر فيها من مذيعي إذاعة القرآن الكريم المصرية، قررت النيابة حبس الـ”استاند آب كوميدي”، محمد أشرف، أربعة أيام علي ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية، وسب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم، ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعي من شأنه التحقير من الإذاعة.
كان محمد أشرف قد ظهر في مقطع فيديو من حفل “جلوكال شو”، يسخر من طريقة حديث المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، قائلاً: “أكتر ناس بشوفها بطريقة غريبة هي الإذاعة بتاعت القرآن الكريم، دي أكتر ناس بتتكلم بطريقة غريبة بالنسبة لي مش عارف بيتكلموا كده ليه”.
وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفيديو يعود تاريخه إلى كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن أعيد نشره منتصف تشرين الأول (أكتوبر) مما عرض أشرف لانتقادات كثيرة وصلت لحد التهديدات.
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