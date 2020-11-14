المغني الكندي "ذا ويكند".. نجم "السوبر بول" الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقرر أن يكون المغني الكندي "ذا ويكند" نجم مواجهة السوبر بول الختامية في دوري كرة القدم الأمريكية.

وسيقدم المغني الكندي عرضا فنيا خلال استراحة ما بين الشوطين.

وقد اختار القائمون على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (إن إف إل) مغنّي الـ"آر إند بي"، واسمه الأصلي أبيل تسفايي، ليكون نجم فترة الاستراحة خلال المباراة النهائية التي في تقام في 7 فبراير/شباط 2021 في تامبا بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.



وعلق النجم الثلاثيني في بيان بقوله "أنا متأثر، وهذا شرف لي، ويسعدني أن أكون في قلب هذا الحدث الشهير"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وقد اشتهر "ذا ويكند" بأغنياته الناجحة وأبرزها "بليندينج لايتس" و"ستاربوي".

وهذه السنة الثانية التي تتعاون فيها رابطة "إن إف إل" في تنظيم هذا العرض مع مجموعة "روك نايشن" التابعة لمغني الراب جاي زي، تحت عنوان الترويج للعدالة الاجتماعية.

وكان مغني الراب أبدى في 2019 رغبته في تجاوز الجدل الذي أعقب حركة الاحتجاج التي قام بها لاعب كرة القدم الأمريكية كولن كابرنيك سنة 2016 عندما جثا على ركبة واحدة خلال مباراة سوبر بول احتجاجا على العنف الممارس من الشرطة بحق الأمريكيين السود.