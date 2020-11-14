شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات فيلم Honest Thief حول العالم لـ 22 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفعت إيرادات فيلم الإثارة والأكشن Honest Thief في شباك التذاكر حول العالم، حيث وصلت إلي 22 مليون و 466 ألف دولار، وذلك بعد أن عرض في 2502 صالة عرض، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذى شارك فى تأليفه مع ستيف ألريش.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهوسارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب ما جاء في موقع "IMDB".

فيما حقق فيلم الكوميديا The War With Grandpa، بدور العرض السينمائي حول العالم أكثر من 21 مليون دولار أمريكي وهو الفيلم الذي يقوم ببطولة النجم العالمي روبرت دي نيرو.

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الفيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل "بيتر" لمشاركة غرفته مع جده ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته.

الفيلم يشارك فى بطولته ماريسا تومى و كريستوفر والكن و لورا مارانو و يوجين ليفي و خوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر ومن تأليف ليزا أداريو و Tom J. Astle ومن إخراج تيم هيل.