شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال عن أحدث أغانيه "طحن فى طحن" : فكرت الناس بـ "دموع" و"بخاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم حمادة هلال عن سعادته بسبب نجاح أحدث أغانيه "طحن في طحن"، مؤكداً على أنه دوماً ما يسعى إلى التنوع وتقديم كافة الألوان الغنائية إلى جمهوره، إلا أن أكثر ما أسعده بخصوص آخر أغانيه هو أنها ذكرت جمهوره بأغاني من عينة "دموع"، .. و"بخاف".

حيث قال في تصريحات لليوم السابع : "أكثر من شخص حينما قابلني أكد لي عن سعادته بالأغنية وقال انها بتفكرهم بدموع وبخاف وهي الأغاني التي سبق وجماهيرية كبيرة له أثناء طرحها في بداية مسيرته".

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من ناحية أخرى سبق وظهر الفنان حماده هلال فيديو في وصلة نزال مع حيوان "اللايجر" فى دبى عبر قناته على اليوتيوب، وقد تمكن حمادة من شد الحبل من فمه، واحتفل بالتغلب عليه على أغنيته " والله وعملوها الرجالة".

طرح حماده مؤخرا أحدث كليباته الغنائية هى "طحن في طحن"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب،.. وذلك بعد فترة من الترويج لها حيث سبق وطرح برومو الأغنية منذ فترة، وتعتبر تلك الأغنية هي الأولي له بعد فترة من التأجيلات بسبب وفاة والدته.

كما تأتي أغنية "طحن في طحن" بعدما قرر في وقت سابق استجابته بخصوص غضب بعض الشيوخ ممن هاجموا كلمات أغنية "الشرع محللى أربعة" الذى طرح البرومو الخاص بها قبل أيام، حيث كتب عبر حسابه على موقع إنستجرام بوست أكد فيه أنه سيعدل في كلمات الأغنية، قائلا: "بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوى وبحب جمهورى أوى أوى، ومن زمان وانا عيل صغير الحمد لله والشكر لله ناجح، ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلى فى حياتي، بس بجد الفترة دي صعبه جدا فى عالم صناعة الأغاني، وأنا عرفت إن في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية الشرع محللي أربعة فأنا احتراماً ليهم ولكل الجمهور فأنا هعدل في كلمات الأغنية.