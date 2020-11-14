إيرادات الجمعة.. "Honest thief" يحافظ على الصدارة و"The Call" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 13 نوفمبر، فيلم "Honest thief" محققًا 68 ألفا و941 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 60 ألفًا و136 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم الجريمة "the call" محققًا 48 ألفًا و911 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 47 ألفًا و573 جنيها.

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ذهب المركز الخامس لفيلم "freaky" بعد تحقيقه 46 ألفًا و601 جنيه، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 30 ألفا و622 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "come away" وبلغ إيراده 28 ألفا و301 جنيهًا.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 23 ألفا و367 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "trolls world tour" وحقق 15 ألفا و427 جنيها،

وفي المركز العاشر يأتي فيلم "The Doorman" محققًا 13 ألفا و466 جنيهًا.