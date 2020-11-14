إيراد "عفريت ترانزيت" يقترب من نصف مليون جنيه في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 11 نوفمبر، فيلم "عفريت ترانزيت" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه، أمس الجمعة 130 نوفمبر إيراد قُدر بـ205 آلاف و339 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 406 آلاف و642 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.