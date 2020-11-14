حب "أفلاطوني" بين فلوكس وزوجته على الهواء.. والليثي: "والله ما تستاهل ضفرها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - حكت "رابية" زوجة الفنان أحمد فلوكس عن شعورها عند انفصالها عن زوجاته، وهل كانت تفرح أو تحزن، لافتة إلى أنها كانت غير سعيدة ولكنها تتمنى له السعادة، متابعة: "أنا أعرف أحمد جيدا وهو طيب جدا وقلبه أبيض".

وعقب أحمد فلوكس خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة": "رابية زوجتي كل حياتي وهي قبل ابني سيف، وبدأنا حياتنا في غرفتين بجوار الاستديو، ولم يكونوا مفروشين، وبدأنا سوا وساندتني كثيرا وتركت بلدها وجاءت للعيش معي، ورغم الطلاق وأخطائي وقلة الخبرة وكنت صغير إلا أننا كنا على علاقة ود واحترام".

وقالت رابية إن "أحمد لم يقم بضربي ولم يتعامل بأي أسلوب غير لائق معي".

ووجه فلوكس الشكر إلى "رابية" وأنها حافظت على الأسرة وابنه وعلى حياتهما وشعورها النادر ووفاء الزوجة لزوجها، واختتم: "بحبك جدا".

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وعقبت رابية: "أتمنى أن يعوضنا الله عن كل ما حدث وسنحقق أحلامنا معاً في المستقبل، وأحمد لديه الكثير ليقدمه في حياته الفنية".

وعقب عمرو الليثي ساخرا في الختام قائلا لأحمد فلوكس: "والله ما تستاهل ضفرها.. هذا حب نادر وأفلاطوني".