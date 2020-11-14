-"اليوم عرسك".. تجمع المغربي "كرافاطا" بالجزائري "بابيلون"



أصدر النجم المغربي الشاب، سليم بناني، الشهير بـ "كرافاطا"، اليوم الجمعة، وبمشاركة الفنان الجزائري، "بابيلون"، أغنية جديدة تحت عنوان "ليوم عرسك"، عبر قناته الرسمية على منصة تحميل الفيديوهات يوتيوب.

وأشرف "كرافاطا" و"بابيلون" على كتابة كلمات الأغنية وتلحينها، وقام بالتوزيع، "ڤيبيانو"، وصُور الكليب تحت إدارة المخرج المغربي، يونس الراقي، وقام سليم بناني بكتابة سيناريو العمل، فيما تكلفت شركة "إليانا برود" بالإنتاج.

وتدور قصة الكليب داخل قاعة للحفلات حيث يقام حفل زفاف البطلة، التي تتفاجئ بحضور خطيبها السابق لتهنئتها بزواجها، لتبدأ رحلة استرجاع الذكريات، التي عاشاها معا في وقت سابق.

يشار إلى أن "كرافاطا" خلق لنفسه مكانا ضمن قائمة أشهر الفنانين المغاربة، واستطاع على مر السنوات الأخيرة كسب حب الجمهور المغربي، وحصد نجاحات متتالية، كما تربعت أغانيه في أكثر من مرة على قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة لطيلة أسابيع.