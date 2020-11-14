تراند اليوم : بالفيديو – أناستاسيا “رانيا يوسف الروسية”.. تزور مصر من أجل فيتامين د

قالت وسائل الإعلام الروسية إن أناستاسيا ريشيتوفا، الحبيبة السابقة لمغني الراب الروسي المشهور تيماتي، ظهرت في مصر مع نجلها لقضاء عطلة لمدة يومين.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية ذهبت ريشيتوفا في إجازة إلى مصر مع ابنها راتمير، البالغ من العمر سنة واحدة، حيث علقت على صورتها على إنستغرام مع ابنها عند منحدر الطائرة: “مع رجلي من أجل فيتامين-د”.

ويذكر أن أناستاسيا واحدة من أشهر الفاتنات الروسيات شهرة وإثارة للجدل في نفس الوقت، رغم أنها لا تتمتع بالبشرة البيضاء الروسية الشهيرة، مما يجعلها في تشابه كبير للغاية مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، فكلتاهما فاتنة .. وكلتاهما مثيرة للجدل جدا.

ونشرت عارضة الأزياء الروسية في القصص المنشورة توضيحا لكيفية قضاء عطلتها في مصر، حيث أكدت أنها تأخذ حماما شمسيا، وتأكل الفاكهة، وتسبح.

وعلقت على إحدى صورها قائلة: “تلك الصورة النادرة جدا في ملابس السباحة”.