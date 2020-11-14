فيديو.. أحمد فلوكس يكشف تعرضه للسحر وتفاصيل اعتذاره عن فيلم عالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان المصري أحمد فلوكس أنه تعرض للسحر في فترة من حياته، وأثر ذلك عليه بشكل كبير جدا.

وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة" المصرية، أن المقربين منه لاحظوا هذا التغيير على جسده وملامحه.



وكشف فلوكس في حديثه عن تفكيره في اعتزال الفن قائلا: "فكرت في مرحلة من حياتي في اعتزال الفن بشكل نهائي، وذلك بسبب التعرض لضغط نفسي شديد، والمرور بظروف صعبة والعديد من المشاكل الشخصية والمهنية".





وأوضح فلوكس أنه يواظب على الصلاة وقراءة القرآن الكريم، ولا يستطيع النهوض من السرير إلا بعد قراءة القرآن.

وتابع أن معاناته مع السحر كادت تقضي عليه وأثرت على جسده، وأقرب الناس له كانوا يلاحظون هذا الأمر.

وأشار فلوكس في حديثه التلفزيوني إلى اعتذاره عن عدم المشاركة في فيلم عالمي من بطولة الفنان العالمي جاكي شان والممثل الأمريكي جون سينا، بسبب مشاركته في الفيلم المصري "الممر" للمخرج شريف عرفة.

وأوضح أن فرصة المشاركة في الفيلم العالمي جاءت بعد التعاقد على فيلم "الممر" الذي وصفه بالتجربة الرائعة، لأنه عمل وطني يفتخر به.

وتطرق فلوكس في حديثه لحياته الشخصية، مشيرا إلى عودته لزوجته الأولى بعد انفصال 12 عاما، وأنه لم يجد أحدا يحبه بصدق إلا زوجته الأولى التي تحملت من أجله الكثير.