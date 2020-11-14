شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يبدأ تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلق أمس الجمعة تصوير المشاهد الأولى من فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا في الديكور الخاص بالعمل ويستمر التصوير لمدة 3 أيام، والعمل من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، ويتم تغيير الاسم خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من عدد كبير من المشاهد والاستقرار على اسم نهائى، ويجرى مخرج العمل ترشيح عدد من النجوم الذين يشاركون في بطولة الفيلم بجانب السقا، ويتم التعاقد معهم الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى يتبقى للنجم أحمد السقا 3 أيام في فيلمه الأخير "العنكبوت" والتي تشاركه في بطولة العمل النجمة منى زكى، ومن المقرر أن يستأنف صناع العمل التصوير منتصف شهر نوفمبر، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه في السينمات.

وفى سياق آخر يقدم النجم أحمد السقا مسلسل في شهر رمضان المقبل بمشاركة النجم أمير كرارة بعنوان "نسل الأغراب" وجارى التحضير للعمل حالياً استعداداً لانطلاق التصوير.

مسلسل "نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سوياً في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كرموز " الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.