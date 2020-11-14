شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان BIAFF السينمائى أونلاين الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع filmneweurope عن انطلاق مهرجان BIAFF السينمائي ، يوم الأحد المقبل أونلاين على الإنترنت، وهو المهرجان الذي كان من المقرر إطلاقه علي أرض الواقع من 13-20 سبتمبر 2020 في باطومي عاصمة مقاطعة أجاريا في جورجيا، ولكن تم تأجيله قبل افتتاحه بثلاثة أيام فقط ، في إصدار رقمي يمتد من 15 إلى 25 نوفمبر بجورجيا.

وكان المهرجان تم تأجيله على أمل تحسن وضع حالة الوباء لكن زادت حالات Covid-19 بشكل كبير في جورجيا، واتخذت إدارة BIAFF قرارًا بالانتقال إلى اصدار رقمي والانضمام إلى دائرة المهرجانات التي اضطرت إلى تبني الواقع الجديد وترتيب المهرجان عبر الإنترنت.

يستخدم المهرجان منصتين Festivalscope ، لعرض أفلام مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية بالإضافة إلى أفلام MASTERS COLLECTION ، ومنصة VIMEO لعرض الأفلام القصيرة وأفلام البانوراما الجورجية، وسيتم الوصول إلى أفلام كلا المنصتين خلال فترة المهرجان الرقمي وسيتم توفير الوصول إلى الأفلام مجانًا للجماهير في جورجيا.

ويأتي المهرجان ضمن عدد كبير من المهرجانات التي تحولت إلى الإصدار الرقمي بسبب فيروس كورونا في اوروبا ومنها، النسخة السابعة عشر من المهرجان السلوفيني لفيلم الرسوم المتحركة Animateka ، والذي يقام عبر الإنترنت في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2020، ووصف مديره إيجور براسيل عام 2020 بأنه "عام التعلم" بسبب فيروس كورونا، قائلاً في بيان: "يرى فريق المهرجان تحديًا في هذا الموقف وسنبذل قصارى جهدنا لجعل نسخة المهرجان عبر الإنترنت أصلية وصادقة قدر الإمكان، ونحن جاهزون لهذه التجربة ، بينما في أعماقنا لا يمكننا الانتظار للعودة إلى الوضع الطبيعي قبل تفشي الفيروس ".