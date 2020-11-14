منى زكي: أحمد حلمي مش بيعرف يعمل غير "سد الحنك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة منى زكي، إن زوجها الفنان أحمد حلمي لا يُجيد الطبخ تماما، ومع ذلك ينتهز فرصة خروجها من المنزل للاتجاه للمطبخ.

أضافت زكي، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" عبر فضائية cbc، "أنا كل ما أسيب البيت معرفش بيعمل إيه فيه، وببقى قلقانة جدا بصراحة".

تابعت: "أحمد بيعمل كمية إهدار للدقيق والسكر والشوكولاتة والموارد اللي في البيت مش طبيعية، ما بيصدق إني أخرج من البيت ويروح يطبخ".

استكملت: "حلمي مش بيعرف يطبخ غير سد الحنك، وهو مرة عملها وصوّرها، غير كده مش بيعرف يعمل أي حاجة حتى لو بيضة مسلوقة".

يشار إلى أن آخر أعمال منى زكي فيلمها "الصندوق الأسود" مع محمد فراج ومصطفى خاطر، ويُعرض حاليا في دور العرض.