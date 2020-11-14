محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
قال الفنان عزت العلايلي، إنه قدّم أعمالا يفخر بها على مدار تاريخه الفني من بينها "الطريق إلى إيلات" و"الأرض" و"الطوق الأسورة"، لافتا إلى أنه سعيد بتكريمه في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.
أضاف العلايلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر" عبر فضائية "mbc مصر": "التقدير اللي الفنان بياخده في النهاية هو أهم حاجة، لا يعادلها أي شيء آخر، والمهرجان الحمد لله كان على مستوى المسئولية وحقق قدر كبير من النجاح".
وردا على سؤال: "هل ترى أنك حظيت على التكريمات الكافية في مشوارك الفني؟"، قال العلايلي: "الحمد لله كده كويس جدا جدا، أشكرهم وأحييهم وكتر خيرهم، التكريم في النهاية لا يعادله لا مال ولا أي حاجة".
وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في الدورة الـ36، برئاسة الناقد الأمير أباظة، كرمت الفنان الكبير عزت العلايلي، تقديرا لمشواره الفني الكبير الذي أثري تاريخ السينما المصرية به، كما تم إهداؤه علم الدورة التى تحمل اسمه خلال الندوة التى أقيم على هامش تكريمه بالمهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر عزت العلايلي عن تكريمه بمهرجان الإسكندرية: "كتر خيرهم" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.