عزت العلايلي عن تكريمه بمهرجان الإسكندرية: "كتر خيرهم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان عزت العلايلي، إنه قدّم أعمالا يفخر بها على مدار تاريخه الفني من بينها "الطريق إلى إيلات" و"الأرض" و"الطوق الأسورة"، لافتا إلى أنه سعيد بتكريمه في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

أضاف العلايلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر" عبر فضائية "mbc مصر": "التقدير اللي الفنان بياخده في النهاية هو أهم حاجة، لا يعادلها أي شيء آخر، والمهرجان الحمد لله كان على مستوى المسئولية وحقق قدر كبير من النجاح".

وردا على سؤال: "هل ترى أنك حظيت على التكريمات الكافية في مشوارك الفني؟"، قال العلايلي: "الحمد لله كده كويس جدا جدا، أشكرهم وأحييهم وكتر خيرهم، التكريم في النهاية لا يعادله لا مال ولا أي حاجة".

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في الدورة الـ36، برئاسة الناقد الأمير أباظة، كرمت الفنان الكبير عزت العلايلي، تقديرا لمشواره الفني الكبير الذي أثري تاريخ السينما المصرية به، كما تم إهداؤه علم الدورة التى تحمل اسمه خلال الندوة التى أقيم على هامش تكريمه بالمهرجان.