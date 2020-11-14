الفيشاوي على أنغام "أخواتي": بحبكوا كلكوا وخاصة ربنا وأبويا وأمي ومراتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو يوجه من خلاله التحية لجمهوره بعد تهنئته بعيد ميلاده الأربعين، إذ أنه من مواليد 11 نوفمبر عام 1980.

ونشر الفيشاوي فيديو يظهر فيه دون ملابس علوية ويوجه من خلاله لمتابعيه على أنغام مهرجان "أخواتي" لفريق "الصواريخ"، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وعلّق الفيشاوي على الفيديو قائلا: "أود أن أشكر جميع أفراد عائلتي وأصدقائي والمعجبين على تهنئتهم لي في يوم عيد ميلادي.. بحبكوا كلكوا وخاصة ربنا وأبويا وأمي ومراتي الجميلة نادية الجدعة".

ومن جانب آخر، يشارك أحمد الفيشاوي حاليا في بطولة فيلم "قمر 14"، وهو من بطولة أحمد بدير، أحمد مالك، محمد جمعة، خالد أنور، مي الغيطي، ومن إخراج هادي الباجوري.