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تحذير يمني من مخاطر استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بالمناهج الدراسية
السبت 14 نوفمبر 2020
حذر وزير الإعلام معمر الارياني من المخاطر الكارثية على الحاضر والمستقبل لعمليات التلاعب وتحريف المناهج الدراسية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
واوضح أن مليشيا الحوثي تواصل العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية وتسميم عقول الآلاف من اطفالنا في مناطق سيطرتها بالمعلومات المضللة التي لا تمت للواقع بصلة، وغرس الأفكار الارهابية المتطرفة المستوردة من ايران والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية والحضارية.
وأشار الارياني إلى خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ودورها البناء ورسالتها النبيلة وتوظيفها لصالح فئة دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع، وانعكاساتها الكارثية على سلامة النسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين ومكانتهم المستقبلية بين شعوب ودول المنطقة والعالم.
وطالب من المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن للقيام بدورهم إزاء هذه الظاهرة الخطيرة التي تتناقض مع جهود إحلال السلام، وتؤكد مضي مليشيا الحوثي في مخططها الانقلابي، وتنذر بجيل قادم من المؤدلجين والمعبئين بثقافة الموت والكراهية لن تقتصر مخاطرهم على اليمن بل ستمتد لتشمل المنطقة والعالم.
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