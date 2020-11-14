شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار فقط إيرادات فيلم الرعب "The Empty Man" حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع بوكس أوفيس عن حجم إيرادات فيلم الرعب الجديد "The Empty Man"، والذي عرض في دور العرض السينمائية أكتوبر الماضي، حيث لم يحقق سوى 3 ملايين و 293 ألف دولار فقط، حول العالم.

"The Empty Man" من إنتاج"Disney's 20th Century Studios" ، ومن تأليف وإخراج ديفيد بريور، والفيلم من بطولة جيمس بادج ديل، مارين إيرلندا، ستيفن روت، رون كندا، روبرت أرامايو، جويل كورتني، وساشا فرولوفا.

وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة في الغرب الأوسط حول اختفاء المراهقين المحليين، فيما يحقق شرطى متقاعد في هذا الأمر ويكتشف مجموعة سرية تحاول استدعاء كيان مرعب.

ويحاول الشرطي السابق أن يكتشف لغز اختفاء فتاة، والتوصل للمجرمين وراء مصرع زوجته وابنه، وخلال ذلك يلتقى صدفة مجموعة سرية تحاول استدعاء كيان خارق مرعب، مما يزيد الأمر تعقيدا.