شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم The Eight Hundred تصل إلى 460 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم The Eight Hundred ، أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر حول العالم رغم قيود فيروس كورونا، حيث وصلت إيراداته إلى 460 مليون دولار أمريكي، والفيلم عن رواية هيلمر جوان وتدور أحداثه حول مواجهة تاريخية بين الجنود الصينيين واليابانيين في شنجهاي في الثلاثينيات من القرن الماضي، واستطاع الفيلم بوصوله إلي تلك الإيرادات احتلال المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في عام 2020 حتى الآن متفوقا على فيلم Bad Boys for Life الذي جاء بالمركز الثاني.

فيلم " The Eight Hundred " هو ملحمة حرب يصور دفاع الجنود الصينيين عن مستودع ضد الجيش الياباني الغازي خلال معركة شنجهاي عام 1937. وقد لاقى استحسان رواد السينما والنقاد بعد عرضه، وبعد 14 عرضاً غير رسمي في الصين، والفيلم من إخراج جوان هو Guan Hu ، ومن أشهر أعماله فيلم "Mr. Six"

فيلم The Eight Hundred، تم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX ، هو أول فيلم صيني رئيسي يتم عرضه في المسارح الصينية منذ تفشي COVID-19.