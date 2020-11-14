أمير طعيمة يدعم محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص الشاعر أمير طعيمة، على دعم النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر طعيمة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة له مع صلاح، وعلّق: "ألف سلامة عليك يا أبو مكة".

وكان الاتحاد المصري أعلن مساء الجمعة في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل أن يتم حذف البيان ويتم الإعلان عن إصابة ثلاث حالات من جانب منتخبي مصر وتوجو.