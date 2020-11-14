أحمد فلوكس: رفضت فيلما عالميا مع جاكي شان وجون سينا من أجل "الممر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه في مرحلة في حياته فكر في اعتزال الفن بشكل نهائي، بسبب تعرضه لضغط نفسي ومشاكل مختلفة وتحديات في حياته المهنية والشخصية.

وأضاف فلوكس خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة": "إنني شخص قوي وأستطيع مواجهة التحديات ولكنه كان وقتا صعبا وعصيبا وفكرت في الهجرة إلى كندا والعمل هناك كسائق أوبر لو لزم الأمر".

وكشف فلوكس عن تلقيه عرضا للمشاركة في فيلم عالمي بطولة جاكي شان وجون سينا ولكنه رفض، قائلا: "تلقيت عرضا للمشاركة في فيلم بطولة جاكي شان وجون سينا، وذلك في نفس التوقيت الذي اتفقت فيه مع المنتج هشام عبدالخالق للمشاركة في فيلم (الممر)، كما كنت قد اتفقت مع أستاذ شريف عرفة واديت كلمة".

وتابع فلوكس: "كان فريق عمل الفيلم العالمي قد حدد وقت محدد للتصوير، كذلك المخرج شريف عرفة، وكان الفرق بينهما ثلاثة أيام، فقررت وقتها اختيار (الممر)".

وأكد فلوكس أن فيلم "الممر" إضافة كبيرة لمسيرته المهنية، متابعا: "نظرا لأن الفيلم له بعد وطني كبير ويمثل بطولات الجيش المصري العظيم، فوافقت بدون تردد واختارت المشاركة في فيلم (الممر)".