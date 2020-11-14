"اللكمة" أحسن فيلم عربي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 04:41 صباحاً - توج الفيلم المغربي "اللكمة"، للمخرج محمد أمين مونة، أمس الخميس بجائزة أحسن فيلم عربي (جائزة نور الشريف) عقب حفل اختتام الدورة السادسة والثلاثين لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط . كما حصد الفيلم جائزة أحسن دور رجالي (جائزة عمر الشريف) والتي عادت للممثل ربيع أكليم.

اللكمة

صورة من فيلم اللكمة

وتدور أحداث الفيلم، وهو أول تجربة سينمائية للمخرج محمد أمين مونة، حول ربيع شاب عاطل عن العمل، ينتمي لأسرة فقيرة، فقدت معيلها في حادثة سير، كان ربيع سبباً فيها.

يتعرض ربيع لكافة أنواع الاستفزاز والسخرية من شقيقه الأكبر لاعب كرة القدم، الذي يصاب بشلل أثناء مشاركته في مباراة حاسمة، ويتنكر له رئيس الفريق.

كما يتعرض للسخرية من والدته التي لا تتردد في تذكيره بعجزه عن المساهمة في مصروف البيت، ورغم محاولاته المتكررة لإرضاء والدته، بخوض مغامرات محفوفة بالمخاطر، إلا أنه يفشل.

إحساس ربيع بالدونية يولد لديه العنف تجاه أي شخص يحاول استفزازه، مع توالي الأحداث تفقد العائلة مسكنها، لعجزها عن تسديد واجبات الكراء، وتنتقل إلى مسكن أقل مستوى، حيث يلتقي ربيع بـ مصطفى، بطل سابق في الملاكمة لم يتمكن من إكمال مشواره الرياضي، ويحاول هذا الأخير إقناع ربيع باستغلال شبابه وقوته واحتراف رياضة الملاكمة.

بطل الفيلم كاتب السيناريو

صناع الفيلم

كتب سيناريو الفيلم البطل ربيع أكليم، وشارك في التمثيل الممثلة ساندية تاج الدين، نعيمة إلياس، طارق البخاري، سعيد باي، عبد السلام بوحسيني، إلى جانب فنانين آخرين.

ونوهت لجنة التحكيم بدور الفنان المغربي عز الدين كغاط ،في فيلم "مداد أخير" للمخرج اليزيد القاديري.

وفازت الفنانة كارول سماحة ، بجائزة "فاتن حمامة" عن دورها في فيلم "الصدفة" مناصفة مع الفنانة ايما سواريز عن فيلم "نافذة على البحر" .

تكريم لجنة التحكيم

تكريم المخرج المغربي داوود ولاد السيد

وترأست لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، وضمت المخرج المغربي داوود ولاد السيد، إلى جانب الكاتب والمنتج الإيطالي مارك سيرينا والممثلتين الإيطاليتين مارزياتيدشى وأنجليك كافالاري.

وتكريما لمسارهم الفني الحافل بالعطاء والتميز، شهدت الدورة التي تحمل اسم الفنان "عزت العلايلي" ، تكريم كل من المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج والمصور المغربي داوود ولاد السيد، النجم عزت العلايلي، الفنان صلاح عبد الله، فضلاً عن الاحتفاء بالذكرى المئوية لوحش الشاشة فريد شوقي.

حصد جوائز كبرى

بوستر مهرجان الاسكندرية السينمائي

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم سبق له أن حصد جوائز كبرى وطنياً من بينها ثلاث جوائز في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، في الدورة 21 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، عن الفيلم نفسه "اللكمة" لمخرجه محمد أمين مونة ، وهي جائزة المونتاج والموسيقى وجائزة لجنة التحكيم.

الفيلم أثار اهتمام النقاد بمواصفاته العالمية التي تميز بها، لمنتجه الراحل يونس آيت الله، شقيق المنتج السينمائي نور الحق آيت الله، الذي وافته المنية أواخر شهر أكتوبر الماضي.