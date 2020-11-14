تراند اليوم : مني ذكي فضحت أحمد حلمي علي الهوا – شوف قالت إيه

حلّت الفنانة منى زكي ضيفة على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC.

تحدثت منى عن حياتها الشخصية كأم وزوجة، موضحة أنها أم حازمة مع أولادها، قائلة: “ربنا رزقنى بـ 3 أطفال كفاية عليا، وأنا ولادي لما بطلب منهم حاجة بيساعدوني.. إنما الحاجات اللي تخصهم مش بيعملوها أوي، ما عدا الصغير بلطجي رسمي.. أنا بحب أزرع جدا وكل الأطفال بتحب كده برده فكان ولادى بيساعدوني عادي في الفيديو اللي نشرته ولو أن فى ناس اتضايفت منى وبيقولو بتشغل ولادها”.

تابعت: “أنا أم شديدة وشوية حازمة وخليت بنتي تعمل كل حد من ولادي يعمل حاجته لنفسه، بس برده زى ما قلت ما عدا الأخراني عشان لو لقيتوه بيهزقني، ومش عارف أعمل عليه كنترول خلاص، وطاقتي خلصت مع اللي قبله”.

في نفس السياق، علقت منى على الفيديو الأخير الذي نشره زوجها الفنان أحمد حلمي، عن معاناته مع “الكيك”، قائلة: “أنا مشوفتش الفيديو ده لأني كنت هنا عندك بنصور البرنامج.. أنا لما بسيب البيت معرفش بيعمل إيه.. ببقى قلقانة الصراحة.. معرفش إية كمية إهدار الموارد، الدقيق والسكر والشكولاتة دي.. حلمي مبيعرفش يعمل غير سد الحنك اللي في مرة عملها وصورها.. ده مبيعرفش يسلق بيضة.. وكل اللي قالوه عن إنه كويس في المطبخ.. كذب طبعا.. أكل حلمي مش بيعجبني”.

من ناحية أخرى، يعرض لمنى زكي حاليا أحدث أفلامها “الصندوق الأسود”، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.