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بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني
السبت 14 نوفمبر 2020
فجرت المغربية بسمة بوسيل مفاجأة، مساء الجمعة، بإعلان انفصالها عن المغني المصري تامر حسني، بعد زواج دام 8 سنوات.
وكتبت بوسيل عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".
وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".
وبعد وقت قصير من نشرها هذه الرسالة، عادت بسمة بوسيل وحذفتها.
تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012 بعد قصة حب، وأثمر هذا الزواج عن 3 أطفال، هم: تاليا وأمايا واَدم.
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