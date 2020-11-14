شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل: دخلت التمثيل بالصدفة ونفسى أمثل كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان هانى عادل انه لايقيس نجاحة مطلقا بالترند او بحجم المتابعين مشيرا الى أنه يتواصل بشكل مباشر مع عدد من المتابعين ويقوم كذالك بالرد على الانتقادات البناءة مضيفا انه في فترة انتشار الموجة لفيروس كورونا قام بعزل نفسة في سيناء وخلال تلك الفترة قام بتسجيل عدد من الأغاني.

وتابع عادل خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي ان حبة للجيتار بدء منذ عام 95 مشيرا الى أنه من أصعب الأغاني التي يمكن غنائها على الة الجيتار هي أغنية "شبابيك".

وأضاف عادل قائلا ان عمر فرقة “وسط البلد" هو اثنان وعشرون عاما وسر تماسك الفرقة هو ان كل عضو من أعضاء الفرقة قادر على إقامة مشروع بمفردة حيث أنه يقوم باى عمل يريدة فالفرقة لم تمنع اى عضو من أعضائها من تحقيق مايريد مشيرا الى أن اسم الفرقة "وسط البلد" يرجع الى عمل البروفات في مقاهى وحدائق وسط البلد في البداية.

وواصل عادل قائلا انه حاليا يقوم بعمل عملين الأول مع الفنانه العراقية "نادين الخالدى "والعمل الاخر مع فريق "وسط البلد “مشيرا الى أن دخولة الى عالم التمثيل جاء بالصدفة حيث كان يعمل مع الفرقة الغنائية وشاهدة المخرج "خيرى بشارة “وبدأت رحلته في التمثيل وكان فيلم "ليلة في القمر "هو اول عمل قام بالمشاركة فية وكان الامر الذى تدرب علية كثيرا في ورش تمثيل هو التحدث ببطيء مشيرا الى انه يخجل كثيرا عندما يتحدث بسرعه .

وتابع عادل قائلا ان العمل مع الفنانة هند صبري مريح للغاية حيث قام بالعمل معها في أربع اعمال فنية مضيفا الى أنه يتمنى ان يقوم بتمثيل أدوار كوميدية .

وأضاف عادل قائلا ان من اهم الأدوار التي يحبها كثيرا هو دوره في مسلسل "تحت السيطرة وكذالك فيلم "أسماء"ومسلسل "السهام المارقة"ومن أصعب الاعمال التي قام بها هو دورة في مسلسل "جريمة الايموبيليا".