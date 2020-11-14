شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: "سعاد حسنى مكنتش مقتنعة بيا فى فيلم الحب الضائع ومزعلتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حسين فهمى، إن "الراحلة سعاد حسنى لم تقتنع بيا أثناء ترشيحى في فيلم "الحب الضائع" ولم أزعل حينها أن الفيلم شارك في بطولته رشدى أباظة، وكنت مبسوط بمشاركته".

وأضاف، أثناء استضافته في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى والذى يذاع على فضائية دى إم سى، أنه "أثناء عرض فيلم "نار الشوق" و"دلال المصرية" كان هناك هجوم عليا من جرايد كتير، حيث حينها قابلنى مدير التصوير وحيد فريد صديق العندليب، وقالى مبروك وإنت فاهم إن العندليب عبدالحليم حافظ هسيبك في حالك وعارف معنى إيه أن الناس تشيل صورته وتضع صورتك فى كل مكان وده عمل قلق للعندليب ومكنتش فاهم ذلك وقتها".

وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طوال، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.