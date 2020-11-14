شكرا لقرائتكم خبر عن حب أفلاطونى بين فلوكس وزوجته على الهواء.. وعمرو الليثى: ماتستهلش ضفرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت زوجة الفنان أحمد فلوكس، عن شعورها بعد طلاق فلوكس لها، قائلة:" كانت غير سعيدة، ولكن بتمنى له السعادة، وانا أعرف أحمد جيدا وهو طيب وقلبه أبيض"، وعقب عمرو الليثى بأنه هذا حب نادر وأفلاطونى.

وقال أحمد فلوكس خلال لقائه مع عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس"، على قناة الحياه، إن رابية زوجتى كل حياتى وبدأنا حياتنا فى غرفتين بجوار ستديو، ولم يكونا مفروشين، وبدأنا سوا وساندتنى كثيراً وتركت بلدها وجاءت للعيش معى".

وقالت زوجة فلوكس، إن أحمد لم يقم بضربها أو بالتحدث بأسلوب غير لائق معها. ووجه أحمد فلوكس الشكر إليها مشيدا بحفاظها على الأسرة وابنها.

وعقبت رابية: "أتمنى أن يعوضنا الله عن كل ما حدث وسنحقق أحلامنا معاً فى المستقبل وأحمد لديه الكثير ليقدمه فى حياته الفنية، ووضح على أحمد التأثر والدموع فى عينه".

ووجه عمرو الليثى فى الختام حديثه لأحمد فلوكس: "والله ما تستاهل ضفرها"، وقال فلوكس: "رغم الطلاق وأخطائى وقلة الخبرة وكنت صغير إلا أننا كنا على علاقة ود واحترام".