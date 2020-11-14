شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: "مبفهمش أغانى المهرجانات وبحب عدوية وحكيم وعبد الباسط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد ثروت، أنه يحب الغناء الشعبي من الفنان محمد عدوية وحكيم، وقال: "أنا مشكلتي مع أغاني المهرجانات أني مبفهمهاش أو مبستطعمهاش، وأنا بحب عدوية جدا وعبد الباسط حمودة وحكيم، وبعد قرار إلغاء المهرجانات من الأفراح، الناس هتحيي أفراحها بنفسها".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" بحب الشخصيات الكارتونية علشان أنا كرتون أصلا"، وعلق على ملابسه في مهرجان الجونة قائلا: "رسمة ميكي دي جايالي هدية، أنا كنت هعمل المجلة كلها عالتي شيرت، وأنا بحب أقرأ ميكي حتى الآن في الحمام، وأحيانا أخش أجيب لسليم أبني لعبة، ولما ميعجبوش حاجة بشتري لنفسي لعبة، وأخر مرة اشتريت رشاش لعبة بضرب بيه منى مراتي في البيت".