شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: الأطفال بتنادينى يا عمو الفاجر.. وبقرأ مجلة ميكى فى الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد ثروت، أن أكثر الشخصيات التي قام بها وأثارت إعجاب المشاهدين وتفاعلوا معها، هي شخصيته في فيلم بنك الحظ، وقال: "شخصية زئرو هي أكثر شخصية الناس بتناديلي بيها في الشارع لما بتشوفني، وعلمت مع الناس جامد والإفيهات اللي اتقالت في الفيلم كانت رهيبة، وفي أطفال بيقولولي يا عمو الفاجر".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc: "أنا بحب الشخصيات الكارتونية علشان أنا كرتون أصلا"، وعلق على ملابسه في مهرجان الجونة قائلا: "رسمة ميكي دي جايالي هدية، أنا كنت هعمل المجلة كلها عالتي شيرت، وأنا بحب أقرأ ميكي حتى الآن في الحمام، وأحيانا أخش أجيب لسليم ابنى لعبة، ولما ميعجبوش حاجة بشتري لنفسي لعبة، وأخر مرة اشتريت رشاش لعبة بضرب بيه منى مراتي في البيت".

وعلق على ملابسه في ختام مهرجان الجونة: "شوفتني وأنا بالشنب وولابس لبس الملك فاروق، وعلى فكرة أنا عندي صور كتير وأنا من غير شنب".