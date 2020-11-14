- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: فكرت فى اعتزال الفن والهجرة إلى كندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد فلوكس، إنه فى مرحلة فى حياته قرار اعتزال الفن بشكل نهائى، بسبب تعرضه لضغط نفسى ومشاكل مختلفة وتحديات فى حياته المهنية والشخصية.
وأضاف أحمد فلوكس خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، على قناة الحياة، أنه شخص قوى ويستطيع مواجهة التحديات، ولكنه مر بوقت صعب وعصيب وفكرت فى الهجرة إلى كندا والعمل هناك كسائق أوبر لو لزم الأمر.
وكشف الفنان أحمد فلوكس سبب رفضه المشاركة في فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا . قائلاً تلقيت عرضًا للمشاركة في فيلم بطولة جاكي شان وجون سينا، وذلك في نفس التوقيت الذي اتفقت فيه مع المنتج هشام عبدالخالق للمشاركة في فيلم الممر، كما كنت قد اتفقت مع أستاذ شريف عرفة واديت كلمة".
وتابع فلوكس: " كان فريق عمل الفيلم العالمي قد حدد وقت محدد للتصوير، كذلك المخرج شريف عرفة، وكان الفرق بينهما ثلاثة أيام فقررت وقتها اختيار الممر".
واختتم فلوكس تصريحاته بأن فيلم الممر اضافة كبيرة لمسيرتي المهنية ، وله بعد وطنى كبير ويمثل بطولات الجيش المصرى العظيم فوافقت بدون تردد واختارت المشاركة فى فيلم الممر .
يذاع واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس: فكرت فى اعتزال الفن والهجرة إلى كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.