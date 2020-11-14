أحمد فلوكس: فكرت فى اعتزال الفن والهجرة إلى كندا

وكشف الفنان أحمد فلوكس سبب رفضه المشاركة في فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا . قائلاً تلقيت عرضًا للمشاركة في فيلم بطولة جاكي شان وجون سينا، وذلك في نفس التوقيت الذي اتفقت فيه مع المنتج هشام عبدالخالق للمشاركة في فيلم الممر، كما كنت قد اتفقت مع أستاذ شريف عرفة واديت كلمة".

وتابع فلوكس: " كان فريق عمل الفيلم العالمي قد حدد وقت محدد للتصوير، كذلك المخرج شريف عرفة، وكان الفرق بينهما ثلاثة أيام فقررت وقتها اختيار الممر".