شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: هوايتى تليمع الجزم.. وعندى فوبيا من الأماكن العالية والمغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حسين فهمى، إن من هواياته تلميع الجزم من صغره، مضيفا خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" المذاع على فضائية DMC:" لابد أثناء قيامى بتلميع الجزم الاستماع إلى موسيقى على حسب نوعها سواء كانت كلاسيك أو مودرن"، مشيرا إلى أنه طول الوقت يلمع جزم أولاده، وأول هدية من نجله كانت عبارة عن دهان للحذاء وإلى وقتنا هذا مازال موجود عندى".

وتابع أن لديه فوبيا من الأماكن العالية والأماكن المغلقة واستشهد بمثال حيث عندما كان صغيرا، أكد أن صديقه حاول يرميه من فوق السطح وحينها أصبح يخاف من الأماكن العالية.









كان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.