شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: مراتى بتقلعنى هدومى على باب الشقة علشان أتعقم خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد ثروت، أن زوجته تتخذ إجراءات احترازية شديدة قبل دخوله باب الشقة بسبب فيروس كورونا المستجد، متابعا: مراتى بتوقفني على باب الشقة وترشني، وبقلع هدومي كلها عند الباب، والله بخاف حد من الجيران يخرج عالباب ويشوفني بالمنظر ده هيفطس من الضحك".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc: "وأثناء تصوير فيلم عفريت ترانزيت كنت بلعب تنس أنا والليثي وبيومي فؤاد كان الحكم، بس للأسف مكنش معانا ولا مضارب ولا كرة تنس أصلا، واللوكيشن لما الدنيا بتبرد فيه كنا بنروح نتدفى في شيكو، هو كان بالنسبة لينا مجرد لحاف أو بطانية".

وقال: "الشغل مع الجندي جميل وهو بيحب الممثل اللي شغال معاه، وبيحب يسمع الإفيه أكتر من مرة، والإفيهات كرم من عند ربنا قبل كل شيء، وحتة أن الإفيه بتاعك يعلم دي حاجة مهمة وربنا لوحده اللي له يد فيها.