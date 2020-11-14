شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: رفض أدخل مدرسة أجنبية.. وثورة 52 طبقت علينا الإصلاح الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حسين فهمى، إن أهله كانوا وطنيين، ولم يقتنعوا بالاستعمار الإنجليزى وكانوا ضده تماما، وضد دخوله مدارس أجنبية فى ذلك الوقت، ودخلت مدرسة مصرية وتعلمت الإنجليزى وبدأت اقرأ عن التاريخ الإنجليزى.

وأضاف النجم الكبير خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة"، المذاع على فضائية DMC: "أيام ثورة 52 كنا فى باريس وكل شىء تطبق علينا من إصلاح زراعى وغيره".

وتابع قائلا إن والديه كانا محبين للفن، مضيفا: "والدتى كانت عاوزانى أكمل فى كلية الحقوق، ولكن كنت بحب السينما وأفلام زمان لكل من أنور وجدى وليلى مراد وغيرهم".

كان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.