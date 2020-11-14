شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يكشف سبب رفضه فيلم عالمى بطولة جاكى شان وجون سينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد فلوكس، سبب رفضه المشاركة فى فيلم عالمى بطولة النجم جاكى شان وجون سينا، قائلا خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامى عمرو الليثى، على قناة الحياة: "تلقيت عرضًا للمشاركة فى فيلم بطولة جاكي شان وجون سينا، وذلك فى نفس التوقيت الذى اتفقت فيه مع المنتج هشام عبد الخالق للمشاركة فى فيلم الممر، كما كنت قد اتفقت مع أستاذ شريف عرفة وأديت كلمة".

وأضاف فلوكس: "كان فريق عمل الفيلم العالمى قد حدد وقت محدد للتصوير، كذلك المخرج شريف عرفة، وكان الفرق بينهما ثلاثة أيام فقررت وقتها اختيار الممر".

وقال فلوكس، إن فيلم الممر إضافة كبيرة لمسيرتى المهنية، وله بعد وطنى كبير، ويمثل بطولات الجيش المصرى العظيم فوافقت بدون تردد واختارت المشاركة فى فيلم الممر.

يذاع "واحد من الناس" فى العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة الحياة.













ويواصل أحمد فلوكس تصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات