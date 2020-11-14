شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: السقا قالى إيدك تقيلة.. ومحمد فراج دماغه ورمت بسببى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج محمود كامل، إن فيلم "الصندوق الأسود" فكرة غريبة وجديدة شوية على السينما المصرية، ومنى زكى وفراج ومصطفى خاطر ساعدونى جدا فى تنفيذها، والتصوير كان فى مكان واحد لأن فكرة اقتحام المنزل مرتبط عادة بمكان واحد ولكن بره المكان بيكون فى قصص مؤثرة على الحدث اللى إحنا فيه.

وأضافت النجمة منى زكى بصحبة محمد فراج خلال لقائهما في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على CBC: "كنا بنضرب بعض بجد فى الصندوق الأسود، وفى مرة محمد فراج دماغه ورمت زى "توم أند جيرى" بسبب ضربى له على رأسه بالمسدس".

وتابع: "محمد فراج، في البروفة وكنا بنهزر راحت ضربتنى فى بطنى حسيت بوجوع جامد وسكت واكتشفت أن منى زكى إيدها تقيلة. وأيدت منى زكى كلام فراج قائلة: "مش أول مرة اسمع أن إيدى تقيلة لأن أحمد السقا قالهالى قبل كده".

























فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامى منى الشاذلى، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.