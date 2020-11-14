شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: والدتى كانت متسلطة ووجبة الغداء كانت مقدسة مع الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حسين فهمى، خلال استضافته فى برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على فضائية DMC: "كنا أسرة متماسكة وكان فى حب كبير بين والدى ووالدتى يجمع بينهما طول الوقت".

وأضاف فهمى: "ميعاد الغداء كان مقدسا عندنا بوجود كل أفراد الأسرة، وكان هناك احترم للمرأة فى بيتنا وحبيبت المرأة من خلال والدتى، وكانت متسلطة، ووالدى كان رقيق".

وتابع: "عمرى ما أنضربت من والدتى وكان العقاب يكون فى الحرمان من الذهاب إلى النادى والسينما والحمد لله ربونا كويس".













وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.