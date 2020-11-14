شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يكشف سبب انفصاله عن زوجته الأولى عقب رجوعه لها بعد 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو الليثى خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، إن النجم أحمد فلوكس أثبت موهبته وجدارته فى عالم السينما والتليفزيون، ولكنه بينه وبين المشاكل صداقة، وأضاف: أول ظهور لفلوكس بعد الرجوع لزوجته بعد انفصال 12 عاما". وتحدث "فلوكس"، عن انفصاله عن زوجته الأولى، وقال إنه يرجع إلى قلة الخبرة، ومنذ وفاة والدتى فلا توجد خبرة لديه فى الحياة الزوجية وأيضا بسبب صغر سنى وأسباب أخرى.

وعن رجوعه لزوجته بعد 12 عاما، كشف: "كنت متعلق بأمى جدا، ولم أجد أحد حبنى بجد إلا زوجتى الأولى، وفى الحقيقة لم تحدث مشاكل أو خلافات بينى وبين زوجتى"، مضيفا: "زوجتى الأولى وافقت على زواجى مرتين ومنهم مرة لبستنى البدلة.. ومريت بتجربة صعة جدا فى حياتى وعرفت قيمة الناس ومن يحبنى ومن يكرهنى".





وقال فلوكس، إن اسم الشهرة "أحمد فلوكس" يرجع إلى والده وأسمه أيام الجامعة.





ويواصل أحمد فلوكس تصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.