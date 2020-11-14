نجيب ساويرس يكشف نجومه المفضلين في الغناء والتمثيل والأدب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويروس، مساء اليوم، عن نجوم الغناء والتمثيل المفضلين بالنسبة له، وذلك في حوار عن الفن والسياسة.

وقال ساويروس، في مقابلة عبر سكايب مع برنامج شربل يستقبل على قناة "سى إن إن" عربية، إن "الموسيقى تمنحني سعادة غير عادية، وأنا بحب عمرو دياب وراغب علامة، وبستمتع بغناء إليسا ونانسي عجرم"، لافتًا أن معظم المغنيين الموجودين في مصر أصدقائه.

وطرح مقدم البرنامج على المهندس نجيب ساويرس عدة أسئلة اختيارية سريعة، كشف خلالها نجومه المفضلين، ومنها: من يضحكك عادل إمام أم هنيدي، فأجاب: عادل إمام.

من تطربك أنغام أم شيرين، وأجاب:" معرفش، إليسا".. جورج أم كاظم، أجاب "جورج".

- تشاهد عمرو أديب أم عماد الدين أديب؟ عمرو أديب

- لميس الحديدي أم منى الشاذلي؟ لميس الحديدي

- رامي عياش أم تامر حسني؟ أجاب ساويرس: "تامر حسني من أحب المطربين لي، ولسه متعرف على رامي في المهرجان عامل أغنية حلوة أوي، الاتنين حبايبي".

- المطبخ المصري أم الإيطالي؟ "المصري"

- ما أفضل الأفلام؟ "لعبة الست والكيت كات"، وبالنسبة للأجنبي "the godfather"

- عن القراءة أجاب: "أقرأ كتاب لإبراهيم عيسى" كل الشهور يوليو" وكتاب للألماني كافكا.