جوهرة بالمايوه وآسر ياسين في مراهقته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد عبد الفتاح العجمي:

الكثير من نجوم الفن، حرصوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المقدمة "إنستجرام".

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي مجموعة صور من فيلم "خمسة باب"، من كواليس مشاهدها في الفيلم مع الفنان عادل إمام و الفنان فؤاد المهندس وباقي نجوم الفيلم.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا مجموعة من الصور ظهرت خلالهم بإطلالة أنيقة وجذابة بفستان أبيض كلاسيك وسلسلة "دهب" وطوق في الرقبة "فضي" وشعرها المنسدل على ظهرها مستخدمة بعض مستحضرات التجميل.

أنغام

نشرت الفنانة أنغام، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستانا أحمرا أنيقا ينال إعجاب متابعينها وشعرها المنسدل على رقبتها وهي جالسة على "كنبة"، وعلّقت: "به طاولة لابد ما تجمعنا أخشابها للحين في الأشجار".

آسر ياسين

شارك الفنان آسر ياسين جمهوره بصورة من أيام المراهقة في "باريس" وهو في سن الـ18 عاما، وظهر في الصورة جالسا على الأرض وهو يستعرض لياقته البدنية مرتديا "شورت" وسلسلة، وعلّق: "طيش شباب".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور ظهرت خلالها بإطلالة شبابية مبهجة وهي ترتدي تيشرت أبيض وبنطلون أصفر وشعرها المنسدل على كتفيها مستعينة بهاتفها في الصور، وعلّقت: "كل الأشياء تتغير.. حتى ما حسبته لن يتغير سيأتي عليه اليوم ويتغير.. لا شيء ثابت للأبد.. العبرة بالوقت.. في النهاية تغير".

لقاء الخميسي

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها صورة لها باللون الأبيض، وعلّقت: "لا تدع ضجيج آراء الآخرين يخرج من صوتك الداخلي".

جوهرة

أما الراقصة جوهرة فقد شاركت متابعيها صورة تظهر خلالها مرتدية "مايوه بكيني" باللون الأخضر.

أمير طعيمة

فيما حرص الشاعر أمير طعيمة على دعم اللاعب المصري محمد صلاح عقب إصابته بكورونا، ونشر صورة معه وعلّق: "ألف سلامة عليك يا أبو مكة".

رانيا محمود ياسين

واستعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل محمود ياسين، ونشرت صورة بصحبة والدها الراحل وزوجته الفنانة شهيرة وشقيقها عمرو ياسين وعلّقت: "جمعة مباركة جمعتك في الجنة ونعيمها يا حبيبي".

يسرا المسعودي

نشرت الفنانة يسرا مسعودي مجموعة من الصور من جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت في الصور بإطلالة أنيقة تخطف أنظار متابعيها وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون الأزرق مكشوف الأرجل والذراعين وشعرها المنسدل على كتفيها، وعلّقت "شكرا جزيلا لأفضل فريق عمل لي".