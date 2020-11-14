ساويرس يتحدث عن مهرجان الجونة: "مش للفساتين بس.. وفي مجهود كبير بيتعمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

تحدث المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن الفن والسياسة في حوار مع فضائية CNN عربية.

وأجاب ساويرس، في مداخلة عبر سكايب مع برنامج "شربل يستقبل"، على عدد من الأسئلة من بينها سبب تأسيس عائلة ساويرس لمهرجان الجونة، قائلًا: "السبب الأول هو أن مصر طوال عمرها قبلة السينما، والثاني هو أن منطقة الجونة كنا محتاجين نعملها ترويج عالمي، وشعارنا سينما من أجل الإنسانية، لأن الإنسانية تعاني من الفقر والحروب والهجرة غير الشرعية والتطرف، وغيرها".

وعن هجوم البعض على المهرجان ووصفه بأنه "للفساتين" قال رجل الأعمال: "في ناس كتير ممكن تكون سطحية، والهجوم قد يكون من أشخاص لم تحضر المهرجان والفاعليات، والورش أو شخص اكتفى بما شاهده من أزياء".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة حقق نجاحا كبيرا في الدورة الرابعة التي أقيمت يوم الجمعة 23 أكتوبر الماضي، وانتهت يوم 31 من الشهر نفسه، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من نجوم مصر والوطن العربي والعالم.