محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:
تحدث المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن الفن والسياسة في حوار مع فضائية CNN عربية.
وأجاب ساويرس، في مداخلة عبر سكايب مع برنامج "شربل يستقبل"، على عدد من الأسئلة من بينها سبب تأسيس عائلة ساويرس لمهرجان الجونة، قائلًا: "السبب الأول هو أن مصر طوال عمرها قبلة السينما، والثاني هو أن منطقة الجونة كنا محتاجين نعملها ترويج عالمي، وشعارنا سينما من أجل الإنسانية، لأن الإنسانية تعاني من الفقر والحروب والهجرة غير الشرعية والتطرف، وغيرها".
وعن هجوم البعض على المهرجان ووصفه بأنه "للفساتين" قال رجل الأعمال: "في ناس كتير ممكن تكون سطحية، والهجوم قد يكون من أشخاص لم تحضر المهرجان والفاعليات، والورش أو شخص اكتفى بما شاهده من أزياء".
جدير بالذكر أن مهرجان الجونة حقق نجاحا كبيرا في الدورة الرابعة التي أقيمت يوم الجمعة 23 أكتوبر الماضي، وانتهت يوم 31 من الشهر نفسه، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من نجوم مصر والوطن العربي والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس يتحدث عن مهرجان الجونة: "مش للفساتين بس.. وفي مجهود كبير بيتعمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.