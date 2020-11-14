زوجة تامر حسني تصدم جمهورها … نحضر أوراق الطلاق!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

فاجأت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة النجم المصري تامر حسني جمهورها على انستغرام بنشرها “ستوري” أعلنت فيها تحضيرها لأوراق الطلاق، وبأنه لا شيء يجمعهما سويا، وضج الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد حذف بوسيل للقصة، مما أثار الجدل حول حقيقة الاتفصال بين الزوجين.

وبحسب موقع “إي تي بالعربي”، فقد كتبت بسمة بوسيل عبر خاصية “الستوريز” على حسابها في موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: “لكل الناس التي ترسل لي صورا وفيديوهات لتامر وترى أنه لا يحترمني سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا ترسلوا لي أي حاجة لأنه مش فارقلي أي صور”.

وتابعت: “أيضا أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين ونحضر أوراق الطلاق”.

وواصلت بسمة بوسيل: “لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.

وما زاد من حيرة معجبي تامر حسني هو أن بسمة بوسيل حذفت منشورها المتعلق بانفصالها عن زوجها.

يشار إلى ان تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أطفال، هم “تاليا وأمايا واَدم”.

والجدير بالذكر أن حسني اشترط على بوسيل في بداية علاقتهما، الابتعاد عن الفن تماما، لكن في الفترة الاخيرة ألمحت بسمة لاحتمالية عودتها إلى الغناء، فهل تكون رغبة بوسيل – نجمة ستار اكاديمي- بالعودة إلى الفن والأضواء، هي السبب في انفصالهما عن بعضهما؟.