تراند اليوم : بعد 8 سنين جواز وسيل إشاعات: طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج.

ونشرت بسمة “استوري” عبر صفحتها على إنستجرام قالت فيها: “لكل الناس اللى بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور”.

وأضافت: “كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة”.

يذكر أن الفنان تامر حسني قد أعلن خبر زواجه من بسمة في الساعات الأولى من صباح الخميس 30 أغسطس 2012، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب تامر في الفيديو لمحبيه أن قصة الحب بدأت بينه وبين زوجته كعلاقة عمل تحولت لصداقة ثم حب.

فيما نشر الفنان تامر حسني، مقطع من أغنيته الجديدة “كرهتني في الحب”، بعد إعلان زوجته بسمة بوسيل انفصالهما منذ فترة واستعدادهما للطلاق، عبر خاصية “أستوري” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق “تامر” على مقطع “كرهتني في الحب”، قائلا: “ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات”، والتي تأتى ضمن كلمات الأغنية.

يتضمن مقطع الفيديو، الذي نشره على “فيس بوك”: “قدمتلك السبت وعمري ما شوفت الحد ولا الاتنين.. هتعب نفسي معاك ليه يعني.. ما أشوف بقى نفسي وأعيشلي يومين.. آه ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات.. خدت كتير من عمري ووقتي.. يلا كفاية بقى وألوهات”.

بمجرد نشره “كرهتيني في الحب”، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات: “واضح أوي إنك بتقولها لبسمة مراتك”، و”إزاي كرهت الحب بعد القصة اللي بينكم”، و”أنتم بقالكم كام يوم بتظهروا مع بعض، واحتفلتوا بعيد ميلادكم، وكنت في منتهى الرومانسية، إيه وصلكم لكرهتيني في الحب”.

