تراند اليوم : الجمهور لياسمين صبري : كفاية تصوير في عربياتك هتدمري نفسك – إتفرج

نشرت الفنان ياسمين صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبرى من سيارتها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

مشاء الله – تجننى – ايه القمر ده – ملكة

و كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج “mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض.

https://www.instagram.com/yasmine_sabri/?utm_source=ig_embed

