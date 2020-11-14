فن ومشاهير

تراند اليوم : الجمهور لياسمين صبري : كفاية تصوير في عربياتك هتدمري نفسك – إتفرج

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اميرة محمد 0 تبليغ

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نشرت الفنان ياسمين صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبرى من سيارتها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

مشاء الله – تجننى – ايه القمر ده – ملكة

و كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس .

وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج “mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض.

https://www.instagram.com/yasmine_sabri/?utm_source=ig_embed


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