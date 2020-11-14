تراند اليوم : تعرف علي حكاية الفنانات مع رقصة “سالسا”.. إتفرج

تهتم الفنانات بلياقتهن ورشاقتهن، ودائما ما نجدهن يمارسن الرياضة من أجل الظهور في أحسن شكل.

لكن اللافت للنظر أن عدد من الفنانات خلال هذا العام، قررن أن يتعلمن رقصة “السالسا” للتأكيد على رشاقتهن، خاصة أنها تحتاج إلى لياقة وتدريبات كثيرة.

وأحدث المنضمات للفنانات اللاتي يتعلمن رقصة “سالسا” هي الفنانة لقاء الخميسي.

نشرت لقاء عبر حسابها على Instagram فيديو لها مع مدربها.

وكانت الفنانة نسرين طافش أول من نشر فيديو وهي تتدرب على رقصة “سالسا”، في فبراير الماضي نشرت فيديو لها من أول درس تلقته في مصر.

وتبعتها الفنانة ميرهان حسين التي ظهرت هي الأخرى مع مدربها ترقص في رشاقة.

ثم كان الدور على الفنانة عائشة بن أحمد التي نشرت فيديو وهي ترقص “سالسا” وكتبت تعقيبا عليه: “لا تفوت فرصة للرقص”.

وانضمت إليهن الفنانة منة فضالي التي شاركت جمهورها بفيديو لها في أول درس “سالسا” وتلقت تعليقات كثيرة من متابعيها أكدوا فيها أنها ترقص برشاقة.



