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محمد فراج يكشف حقيقة مشاجرته مع خطيبته بسنت شوقى بمهرجان الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان محمد فراج، ما تداوله بعض المواقع الإخبارية عن نشوب مشاجرة بينه وبين خطيبته بسنت شوقى على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى، قائلا: "ماحصلش خالص وأنا شوفت الخبر وكأنه سيناريو".

وأوضح فراج، خلال لقائه بصحبة منى زكى خلال لقائهما فى برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى المذاع على CBC: "اللى حصل كنا داخلين متأخرين جدا، وعاوزين نشوف الفيلم وسامعين المزيكا بتاعته بتبدأ وكنا هنتصور بس على السجادة بسرعة وفعلا اتصورنا سوا وبعد كده هى هتتصور لوحدها ومن لخمتها رميت الموبايل عشان تعرف تتصور".

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فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول  ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامى منى الشاذلى، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة  cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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