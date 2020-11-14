شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: الملك فاروق سمانى مولانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حسين فهمى أثناء استضافته في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى والذى يذاع على فضائية دى إم سى وحشتنى أيام زمان أوى، مضيفا :"الملك فاروق سمانى مولانا وأنا كنت صغير كنت شبه الملك فاروق أذهب إلى السرايا فى المناسبات".

وأضاف أنه يشبه والده ووالدته خاصة أنها كانت شخصية عسكرية مهتمة بالثقافة وكذلك والده وكانوا دائمين الذهاب إلى المسرح والأوبرا، وكانت تجمع والده علاقة صداقة قوية مع يوسف وهبى ونجيب الريحانى، مشيرا إلى أن الفنان لابد أن يكون على درجة عالية من الثقافة فى كل شىء سواء الرسم والموسيقى والفن التشكيلى وغيره.









وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.