شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تغنى "مصاحبش الفرافير".. ومحمد فراج يقلد "اللمبى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد فراج، إن الغلطة التى ندم عليها هى ضياع جواز سفره الخاص به أثناء التصوير، فيما قالت منى زكى إن ندمها هو السفر إلى شرق أوروبا.

وأضافت النجمة منى زكى بصحبة محمد فراج فى لقائهما في برنامج "معكم" للاعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة CBC: "أخر مرة عيطت فيها لما مامتى كانت تعبانة"، فيما قال محمد فراج، إنه قال يا أرض أنشقى وأبلعينى كان بعد نسيانه الكلام على المسرح وحاول الارتجال وقتها.

وقام محمد فراج، بتقليد أصوات اللمبى، وأمين الهنيدى، فيما قامت النجمة منى زكى بغناء "مصاحبش الفرافير" بعد سؤالها عن أغنية مهرجان لقيت نفسها بتغنيها دون أن تشعر.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وتدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامى منى الشاذلى، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.







































